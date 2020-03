SPDR Straits Times Index ETF: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie SPDR Straits Times Index ETF. Die Aktie notiert im Handel am 12.03.2020, 12:42 Uhr, mit 2.69 SGD.

Wie SPDR Straits Times Index ETF derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben SPDR Straits Times Index ETF auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um SPDR Straits Times Index ETF in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass SPDR Straits Times Index ETF hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Bei SPDR Straits Times Index ETF konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei SPDR Straits Times Index ETF in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt SPDR Straits Times Index ETF für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SPDR Straits Times Index ETF von 2,8 SGD ist mit -13,58 Prozent Entfernung vom GD200 (3,24 SGD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,19 SGD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -12,23 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SPDR Straits Times Index ETF-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.