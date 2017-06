SPDR Select Sector Health Care (XLV): Ausgebrochen!

Rückblick: Der Gesundheitssektor (ISIN: US81369Y2090) in den USA konnte im Februar eine breit angelegte Rallye starten. Nahezu jeden Tag im Februar ging es mit den Kursen nach oben und wir sahen eine sehr beeindruckende Aufwärtsbewegung in diesem Sektor im laufenden Kalenderjahr. Danach ging es erstmal in eine wohlverdiente Verschnaufpause, welche mittlerweile wieder beendet werden konnte.

Meinung: Aktuell stehen wir vor einem wichtigen Widerstand bei exakt 76.20 US-Dollar. Sollte es dem ETF gelingen, diese Marke nach oben zu durchbrechen, hätten wir neuerliche Kaufsignale, welche uns rasch auf über 80 US-Dollar bringen könnten. Das exakte Kursziel sehen wir derzeit technisch bei 78.50 US-Dollar. Wir gehen aber davon aus, dass wir hier rasch über das Ziel hinausschießen könnten

