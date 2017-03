SPDR Select Sector Financial (XLF): Entscheidende Hürde genommen!

Rückblick: Seit die Zinsen in den USA wieder leicht nach oben gehen, lebt im Finanzsektor (ISIN: US81369Y6059) wieder die Hoffnung auf bessere Zeiten. Auch der Wahlsieg Trumps gab der Branche weiteren Auftrieb und so konnten Goldman Sachs und Co. wieder kräftige Zuwächse verzeichnen. Der Trend zeigt sich weiterhin äußerst bullish.

Meinung: Die letzten Tage konsolidierte die Branche und konnte somit einen Großteil der überkauften Situation wieder korrigieren. Hier, am 20-Tage-Durchschnitt (grüne Linie) sollten die Kurse wieder beginnen nach oben zu drehen. Ein Ausbruch aus der Konsolidierung in den kommenden Tagen erscheint aus aktueller Sicht sehr wahrscheinlich.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.