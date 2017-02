SPDR Select Sector Financial (XLF): Endlich positive Impulse!

Rückblick: Seit dem Wahlsieg Trumps geht es mit den Bankenaktien (ISIN: US81369Y6059) regelrecht durch die Decke. Alleine von November weg konnten die Kurse durchschnittlich um über 20 Prozent an Wert zulegen. Nach dem steilen Anstieg nach oben bildete sich in der Folgezeit eine recht lange Seitwärtsbewegung aus, welche nunmehr nach oben verlassen wurde. Der Aufwärtstrend wird somit erneut bestätigt.

Meinung: Technisch gesehen wäre es nun absolut möglich, dass wir erneut eine 15 bis 20 Prozent-Rallye nach oben sehen könnten. Wir haben gerade frische Kaufsignale bekommen und die Branche ist wieder en vogue. Auch die bereits in Gang gesetzte Zinswende in den USA läuft auf Hochtouren, was dem Sektor weiteren Auftrieb gibt.

