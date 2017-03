SPDR Select Sector Financial (XLF): Aufpassen!

Rückblick: Vorige Woche hatten wir die Finanzwerte (ISIN: US81369Y6059) noch für einen möglichen Kauf im Fokus. Doch die Notenbanksitzung in den USA hat den Sektor nun doch belastet, denn die Banken haben sich größere Zinsschritte erhofft. Vieles, was nun vielleicht schon als positives Szenario in den Kursen eingepreist war, könnte nun wieder verloren gehen. Der Aufwärtstrend ist mit dem neuen Tief im Index vorübergehend verloren gegangen.

Meinung: Viele Bankentitel wie Bank of America, Goldman Sachs oder auch J.P. Morgan haben in den letzten Tagen einige Federn lassen müssen und bilden mitunter doch recht deutliche Verkaufssignale aus. Sollte dies das Ende der generellen Aufwärtsbewegung bedeuten, dann wollen wir natürlich mit frischen Short- Positionen dabei sein.

