SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production: ETF für die Energiekrise!

Viele Analysten glauben, dass der Ölpreis weiter steigen wird. Und wenn dies der Fall ist, sollten die Aktien des SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) folgen.

Dieser ETF hält Aktien von Unternehmen, die in der Öl- und Gasexploration und -produktion tätig sind. Diese Unternehmen verfügen in der Regel über große Bestände an Öl und Gas. Wenn die Preise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung