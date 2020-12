SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H: Eine Hammer-Entwicklung!

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H gehört zum Unternehmen State Street Global Advisors Ltd, welches hier gefunden werden kann. Unter der ISIN: IE00BYYW2V44 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Die prozentual meisten Einzelwerte von SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H kommen mit einem Anteil von 99,01 Prozent aus United States. Bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung