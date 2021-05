SPDR S&P 500: Der SPY verliert am Mittwoch ein wichtiges Niveau!

Am Mittwochmorgen kämpften die Marktbullen und -bären um die SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) Schlüsselunterstützung und das Widerstandsniveau von $412.

In den ersten 45 Minuten nach der Eröffnungsglocke sah es so aus, als hätten die Bullen die Kontrolle und der SPY sprang kurz über den Widerstand. Um 10:15 Uhr ET hatten jedoch die Bären gewonnen und der SPY beendete die Mittwochssitzung mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung