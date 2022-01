SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF: Wenn die Dinge jetzt ins Rollen kommen …

Der ETF SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF läuft unter dem Unternehmen State Street Global Advisors Ltd. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00BJ38QD84 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der ETF hat seit dem 30. Juni 2014 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 718.557.760,00 Euro. Die prozentual meisten Einzelwerte von SPDR Russell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung