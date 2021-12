SPDR Refinitiv Global Convertible Bond E: Das ist stark!

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd verwaltet unter anderem den ETF SPDR Refinitiv Global Convertible Bond E. Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00BDT6FP91 an der XETRA Börse erworben werden. Der Schlusskurs von SPDR Refinitiv Global Convertible Bond E lag am 01. Dezember 2021 bei 40,00 Euro.

Wie beurteilt die Chartanalyse den Kurs?

Einen gewaltigen Anstieg legte SPDR Refinitiv Global ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung