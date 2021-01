SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF: Was ist da los?

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd, welches hier gefunden werden kann, verwaltet unter anderem den ETF SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF. Unter der ISIN: IE00BKWQ0J47 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der ETF hat seit dem 05. Dezember 2014 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 348.019.200,00 Euro. Aus Eurozone kommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



