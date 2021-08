SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF: Gut oder schlecht?

Für die Aktie SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF stehen per 02.08.2021, 04:46 Uhr 35.77 USD zu Buche.

Unsere Analysten haben SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF verläuft aktuell bei 35,23 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 35,77 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +1,53 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 35,33 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF-Aktie der aktuellen Differenz von +1,25 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 33,33 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,04), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. SPDR Bloomberg Barclays Issuer Scored Corporate Bond ETF wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

