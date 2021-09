SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Der ETF SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate läuft unter dem Unternehmen State Street Global Advisors Ltd. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00B43QJJ40 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der Schlusskurs von SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate lag am 25. März 2021 bei 26,42 Euro.

Solide Rendite!

Vor allem neue Investoren betrachten vor einer Investition oftmals die Rendite, um sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung