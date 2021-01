SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Lin: Wie viel Potenzial schlummert hier?

Der ETF SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Lin läuft unter dem Unternehmen State Street Global Advisors Ltd, das hier gefunden werden kann. Unter der ISIN: IE00B7MXFZ59 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Das Gesamtvermögen von SPDR Bloomberg Barclays EM Inflation Lin liegt bei 94.859.480,00 Euro. Tätig ist der ETF mitlerweile seit dem 23. April 2013. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



