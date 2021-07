SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Tr: So schlecht steht es wirklich!

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd verwaltet unter anderem den ETF SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Tr. Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00BYSZ5R67 an der XETRA Börse erworben werden. Seit dem 17. Februar 2016 ist SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Tr tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 20.475.524,00 Euro. SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



