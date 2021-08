SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr: Wie sind die Zukunftsaussichten?

SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr gehört zum Unternehmen State Street Global Advisors Ltd. Unter der ISIN: IE00BYSZ5V04 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der ETF hat seit dem 17. Februar 2016 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 18.897.444,00 Euro. SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr notierte zuletzt bei einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



