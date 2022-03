SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr: Nähern wir uns einem Kursausbruch?

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd verwaltet unter anderem den ETF SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr. Unter der ISIN: IE00BYSZ5V04 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Seit dem 17. Februar 2016 ist SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Tr tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 18.897.444,00 Euro. Mit 27,00 Euro beendete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung