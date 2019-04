Berlin (ots) - Generika- und Biosimilarunternehmen ist es in derEU gesetzlich verboten, Arzneimittel herzustellen, sofern dasentsprechende Präparat des Erstanbieters noch durch Patente oderandere Schutzrechte wie SPC (Supplementary Protection Certificates)geschützt ist. Das führt dazu, dass Entwicklungs- undProduktionskapazitäten systematisch aus Deutschland herausverlagertwerden müssen - mit spürbaren Folgen für den ProduktionsstandortDeutschland. Nach langen und intensiven Auseinandersetzungen zwischenEuropaparlament, Europäischer Kommission und den Mitgliedsstaaten hatdas Europaparlament heute eine Weiterentwicklung des Systems'Geistiges Eigentum' beschlossen. Damit müssen ab dem 1. Juli 2022Unternehmen, die in Deutschland Generika oder Biosimilars herstellen,diese nicht länger im Ausland produzieren, um sie anschließend nachDeutschland einzuführen. Das kommentiert Bork Bretthauer,Geschäftsführer von Pro Generika:"Wir sind sehr froh, dass sich am Ende auch die Bundesregierung inBrüssel dafür engagiert hat, den Weg für eine Stärkung derArzneimittelproduktion in Deutschland und Europa frei zu machen.Künftig kann die Markteinführungsproduktion von Generika undBiosimilars dann endlich auch in Deutschland erfolgen. Aufgrund desbislang geltenden Rechts mussten alle Generika und Biosimilars, diefür den Tag Eins nach Patentablauf in deutschen Apotheken vorrätigwaren, außerhalb der EU produziert und dann nach Deutschlandimportiert werden. Diese Regelung hat sich als großes Hemmnis für dieStärkung der heimischen Produktion von Arzneimitteln erwiesen. Unddieser Webfehler im System geistigen Eigentums wird nun endlichbehoben. Wichtig ist dabei: Der hohe Standard geistigen Eigentums unddie umfangreichen Schutzrechte, die daraus in Europa resultieren,werden um keinen Tag gekürzt. Hinzu kommt: Von der Neuregelungprofitieren alle Unternehmen, die in Deutschland und Europaproduzieren, also Generikaunternehmen, Biosimilarunternehmen,Auftragshersteller und sämtliche Zulieferer."Die Entscheidungsvorlage des Europäischen Parlaments finden Siehier: http://ots.de/CMgP9zPressekontakt:Bork Bretthauer, Geschäftsführer, Tel.: (030) 81 61 60 9-0info@progenerika.de / www.progenerika.de /http://twitter.com/progenerikaOriginal-Content von: Pro Generika e.V., übermittelt durch news aktuell