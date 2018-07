SPA AWARDS 2019 - Start der Bewerbungsphase

Hamburg (ots) - Sechs Kategorien stehen zur Auswahl |Bewerbungszeitraum endet am 14. September 2018 | Preisverleihungfindet am 30. März 2019 in Baden-Baden stattHeute beginnt die Bewerbungsphase für die wichtigsteninternationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen: die 23. SPA AWARDSehemals GALA SPA AWARDS. Unternehmen, Hersteller innovativerBeauty-Produkte oder außergewöhnlicher Treatments, Spa-Locationssowie Luxus-Hotels haben ab sofort die Möglichkeit, sich zu bewerben.Die Einreichungsfrist endet am 14. September 2018.Wie auch im Vorjahr werden die SPA AWARDS in den sechs folgendenKategorien verliehen: Luxury Concepts, Innovation Concepts, CultConcepts, Organic Concepts, Medical & Health Concepts sowie SpaConcepts.Frank Vogel, Sprecher der Geschäftsleitung G+J e|MS: "Ich freuemich sehr, dass die Gruner + Jahr e|MS 2019 mit den Marken GALA,BRIGITTE, BARBARA und dem neuen Magazin von und mit Guido MariaKretschmer Gastgeber der SPA AWARDS sein wird. Auch in diesem Jahrerwarten wir zahlreiche Einreichungen neuer innovativer Produkte undtraumhafter Locations. Die Qualität und die Vielfalt der Bewerbungensind immer wieder beeindruckend."Die Preisträger der sechs Kategorien werden am 30. März 2019 imRahmen einer glamourösen Preisverleihung im Brenners Park-Hotel & Spain Baden-Baden geehrt. Ein weiterer Höhepunkt der Preisverleihung istdie Bekanntgabe der Gewinner in den Sonderkategorien "Beauty Idol"und "Special Prize". Als "Beauty Idol" wird eine prominentePersönlichkeit geehrt, die sich durch eine positive Lebenseinstellungund -führung im Sinne des Spa-Gedankens auszeichnet. In denvergangenen Jahren konnten sich unter anderem Waris Dirie, AnaIvanovic, Naomi Campbell, Chantelle Winnie, Irina Shayk und ToniGarrn über diesen Titel freuen.Die Bewerbung für die SPA AWARDS ist ausschließlich online unterwww.spa-awards-guj.de möglich. Ansprechpartnerin ist Reina MiaWajngarten, Tel. 040 / 3703 2455, E-Mail: spaawards@guj.de.Pressekontakt:G+J Kommunikation & MarketingFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH, übermittelt durch news aktuell