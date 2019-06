Berlin (ots) -SPARWELT GmbH hat vor kurzem ein neues, eigenständiges Produktgelauncht: "ShopMate" vermarktet die Bestellbestätigungsseite vonteilnehmenden Partnershops gewinnbringend. Damit positioniert sichder Affiliate-Publisher mit Gutscheinen direkt am Anfang der CustomerJourney.Das Prinzip von Gutscheinen nach dem Kauf ist vielen Usern bereitsbekannt und wird aktiv genutzt: Erfahrungen zeigen, dass dieseGutscheine schneller und öfter eingelöst werden, als dieherkömmlichen.Kunden und Netzwerk profitierenDas System hinter ShopMate, das in Zusammenarbeit mit Profity (CH)entstand, ist einfach: Shops können mit ein paar wenigen Schritten amShopMate-Netzwerk partizipieren und das Tool in ihren Onlineshopintegrieren. Schließt ein User einen Kauf ab, werden ihm Gutscheineoder Abos, zum Beispiel für Magazine oder Zeitschriften, aus demNetzwerk angezeigt. Diese Gutscheine sind zumeist exklusiv undattraktiver, als am freien Markt.Shops schicken sich somit gegenseitig Traffic und Kunden mit einerhohen Kaufabsicht. Laut Profity werden 11 Prozent der Gutscheineinnerhalb von 30 Minuten wieder eingelöst.Nicht nur Sales: ShopMate setzt auf ErlöseWird ein Gutschein eingelöst, bezahlt der Partnershop eineProvision - so wie im klassischen Affiliate Marketing. Was jedochanders ist: Bei Shopmate können Shops durch Affiliate Marketing aktivErlöse erzielen, wenn sie viele Sales für andere Shops generieren undihren Shop auch nach dem eigentlichen Sale noch weitermonetarisieren.Weiterhin kann von den grundsätzlichen Bedingungen des Produktsprofitiert werden: Es gibt weder Setup-Kosten noch eineVertragslaufzeit. Das persönliche Realtime Dashboard liefertEchtzeitdaten zu den eigenen Gutscheinen und Partnershops könnenselbst entscheiden, welche Gutscheine eingebunden werden sollen. EinA/B-Testing der Gutscheine ist ebenfalls möglich. Die User könnenzudem auf der ShopMate-basierten Bestellbestätigungsseite dieGutscheine nach Kategorien filtern.ShopMate überzeugt mit individualisierbarem Interface undRealtime-DashboardDa ShopMate nicht alleine auf dem deutschen Markt ist, liegt dasbesondere Augenmerk auf den Vorteilen für teilnehmende Shops. Vorabwurden viele Gespräche geführt und der Markt analysiert.Herausgekommen ist ein Produkt, das sehr leicht zu integrieren istund in puncto User Experience beide Seiten, Shop und Kunde,überzeugt.Das Produkt kann komplett dem Look and Feel des Shops angepasstwerden, sodass User nicht das Gefühl bekommen, den Shop verlassen zuhaben. Reminder und Mails von ShopMate können ebenfalls demgewünschten Look angepasst werden. Alternativ kann ShopMate auch imStandarddesign eingebunden werden.Neue Sparte, gewohnte Kompetenz"Es war an der Zeit, ein neues Produkt neben unserem Kerngeschäftzu entwickeln, das auf unsere Kernkompetenzen baut und Potenzial hat,sich am Markt durchzusetzen", so Martin Riess, GeschäftsführerSPARWELT GmbH. Diese Erweiterung des Portfolios ist ein weiterersinnvoller Schritt, das Geschäftsmodell auszubauen.SPARWELT ist seit zehn Jahren erfolgreich im Affiliate Marketingtätig und positioniert sich mit seinen Lösungen als Partner undContentanbieter für Onlineshops. Diese Expertise und die gutenVerbindungen zu Shops sowie Agenturen werden in der Vermarktung derBestellbestätigungsseite ein großer Vorteil sein.Zehn Wochen vom Handschlag zum ProduktDie Kooperation mit Profity, dem größten E-Commerce-Netzwerk derSchweiz, ist ein Musterbeispiel für gelungene Zusammenarbeit.Innerhalb von weniger als zehn Wochen wurde konzeptioniert, dasProdukt gebaut (inklusive eigenem Corporate Design,) wurdenMitarbeiter geschult, eine Landingpage erstellt und die Vermarktunggeplant."Die Entwicklung neuer Produkte oder Technologien muss nicht immerschwierig oder langwierig sein. Mit Profity haben wir einen starkenPartner, inzwischen schon Freund, an unserer Seite, mit dem es nichtnur sehr effizient war, sondern auch viel Spaß gemacht hat, ShopMatezu entwickeln. Beide Partner haben sich mit ihrer Expertise ergänzt,sodass wir alle davon profitieren und jeweils neue Märkte erschließenkönnen", so Riess.Profity ist für die Technologie und das Setup von ShopMateverantwortlich. "SPARWELT ist für uns der ideale Partner. DasUnternehmen und die Marke sind seit Jahren sehr erfolgreich inDeutschland unterwegs und es bestehen viele wichtige Kontakte fürdieses Vorhaben. Wir von Profity erhalten durch die SPARWELT Zugangzu diesem sehr spannenden Markt und können uns auf unsereKernkompetenz, der Bereitstellung und der Erweiterung derTechnologie, fokussieren", so Philiippe Müller, Managing Director,Profity.Pressekontakt:SPARWELT GmbHAnne MarschnerManagerin PR & KommunikationWöhlertstraße 12-1310115 BerlinTel.: 030 - 921 064 267E-Mail: presse@sparwelt.deOriginal-Content von: Sparwelt GmbH, übermittelt durch news aktuell