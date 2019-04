SPANIEN-WAHL/Fast alle Stimmen ausgezählt: Sánchez mit 28,68 Prozent Wahlsieger

MADRID (dpa-AFX) - Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die Parlamentswahl am Sonntag in Spanien mit großem Vorsprung gewonnen.



Nach Auszählung praktisch aller Stimmen (99,99 Prozent) kommt die PSOE auf 28,68 Prozent, wie die nationale Wahlbehörde in der Nacht zum Montag mitteilte. Die absolute Mehrheit verpassten die Sozialisten damit deutlich. Sánchez stehen deshalb äußerst schwierige Koalitionsgespräche mit dem Linksbündnis Unidas Podemos und mehreren Regionalparteien bevor.

Mit nur rund 16,7 Prozent kassierte die konservative Volkspartei PP unterdessen das schlechteste Resultat der Parteigeschichte. Die Partei von Spitzenkandidat Pablo Casado, die die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zuletzt zwischen 2011 und 2018 regierte, halbierte ihr Ergebnis der Wahl 2016.

Die liberale Partei Ciudadanos belegte mit 15,8 Prozent Platz drei, dahinter folgen Unidas Podemos mit 14,3 Prozent und die rechtspopulistische Partei Vox mit 10,3 Prozent. Die Vox-Bewegung, die von spanischen Medien teilweise als rechtsextrem eingestuft wird, hatte 2016 noch lediglich 0,2 Prozent der Stimmen bekommen./er/DP/zb