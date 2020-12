SPAC Deal: Neue Katapulte an der Börse!

Lancadia-Abstimmung: Die Top-Story war die SPAC-Fusionsabstimmung für Lancadia Holdings II (NASDAQ:LCA), die am Freitag stattfand und nicht genug Stimmen erhielt, um zu bestehen. Das Unternehmen hat den 29. Dezember als neuen Abstimmungstermin festgelegt.

Am Freitag kündigte Finserv Acquisition Corp (NASDAQ:FSRV) einen SPAC-Deal an, um Katapult an die Börse zu bringen. Die Aktionäre von Finserv Acquisition werden 25% des neuen Unternehmens besitzen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung