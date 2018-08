SO zerstört die EZB jetzt Ihre Zukunft!

überall kommt die Zinspolitik in Bewegung. In vielen Ländern wurden die Zinsen bereits erhöht oder die Zentralbanken denken aktiv und öffentlich über höhere Zinssätze nach. Nicht so in der Eurozone. Die Europäische Zentralbank hält sich aus der Diskussion um höhere Zinsen konsequent heraus.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.