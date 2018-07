"SOS Notaufnahme": "plan b" im ZDF über Ambulanzen am Limit (FOTO)

Mainz (ots) -Die Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser kollabieren. Es gibtimmer mehr Patienten, die mit einer Bagatelle in die Notaufnahmekommen. So sind es inzwischen die Kliniken, die Erste Hilfe brauchen.Am Samstag, 28. Juli 2018, 17.35 Uhr im ZDF, geht "plan b" in "SOSNotaufnahme - Ambulanzen am Limit" der Frage nach: Wie könnte dieseHilfe aussehen?Um die überfüllte Notaufnahme zu entlasten, testet eine Klinik inFrankfurt-Höchst seit Oktober 2017 eine zentrale Anmeldung für allePatienten. Dort wird gefiltert: Leichte Fälle werden in nahe gelegenePraxen oder zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst geschickt. Dadurchverzeichnet die Notaufnahme jetzt 30 Prozent weniger Patienten - einespürbare Arbeitserleichterung. "Sie behindern nun unsere Abläufe inder Notaufnahme nicht mehr so sehr", sagt Chefarzt Dr.Peter-Friedrich Petersen, "und erlauben es uns, dass wir uns auf dietatsächlichen Notfälle konzentrieren können."Frankfurt-Höchst ist eine Ausnahme. Die Zahl der Patienten indeutschen Notaufnahmen ist in wenigen Jahren um fast zehn Prozentgestiegen. Das bringt Dr. Gabriele Groth, Leiterin der Notaufnahme inder Hamburger Asklepios-Klinik, in Nöte: "Wir sind verpflichtet,jeden Patienten zu behandeln. Das führt zu einem immensen Aufwand undhohen Kosten für uns."Ein Blick ins europäische Ausland zeigt einen möglichenLösungsansatz für das Problem: Am St. James's Hospital in deririschen Hauptstadt Dublin mussten Patienten früher bis zu 14 Stundenwarten. Seit Mitte der 90er Jahre hat sich die Lage entspannt - dankder Krankenschwester Valerie Small. Sie gewann die Ärzte und ihreKrankenhausleitung für ein Experiment, das viele Kliniken in Irlandinzwischen übernommen haben - und das auch europaweit Nachahmerfindet: das sogenannte ANP-System. Advanced Nurse Practioners sindbesonders ausgebildete Pflegekräfte, die Patienten mit leichterenDiagnosen wie Brüchen oder Infektionen selbstständig behandeln undauch Medikamente verschreiben dürfen. "In all den Jahren", sagtValerie Small, "hat es keinen einzigen Patienten gegeben, der sichstatt von mir durch einen Arzt behandeln lassen wollte." So haltendie ANPs den Notärzten den Rücken frei, damit diese sich um dieschweren Fälle kümmern können.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell