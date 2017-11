SOS-Kinderdörfer vergeben Dokumentarfilmpreis / Call for Entries - 33. DOK.fest München 2018

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) - Die SOS-Kinderdörfer weltweit verleihen beim 33.DOK.fest in München im kommenden Jahr (2018) wieder denSOS-Dokumentarfilmpreis. Mit dem Preis werden Filme prämiert, diekindliche Lebenswelten auf herausragende Weise in den Fokus nehmen.Ziel ist es, den Blick von Filmemachern und der Öffentlichkeitstärker auf das kulturelle Umfeld zu lenken, in dem Kinderaufwachsen. Der SOS-Dokumentarfilmpreis ist mit 3000 Euro dotiert. Erwird gestiftet von B.O.A. Videofilmkunst GmbH, München.2017 wurde der Film "Kommunion" der polnischen Filmemacherin AnnaZamecka ausgezeichnet. Der Film erzählt den alltäglichen Kampf dervierzehnjährigen Ola um ihre dysfunktionale Familie in Polen.Das DOK.fest München ist eines der großen Dokumentarfilmfestivalsin Europa. Mit über 43.000 Besuchern verzeichnete das DOK.fest imJahr 2017 einen erneuten Publikumsrekord. Das Festivalprogramm istinternational angelegt - mit drei großen Wettbewerben, Special Eventsund zwölf Preisen von 2.500 bis 10.000 Euro.Ab sofort sind Filmemacher herzlich eingeladen, ihre aktuellenProduktionen für das 33. DOK.fest München einzureichen. Akzeptiertwerden Filme ab 52 Minuten Länge. Das Datum der Fertigstellung mussnach dem 1. Januar 2017 liegen und noch nicht im deutschen Fernsehenausgestrahlt worden sein. Premieren werden bevorzugt.Einreichschluss: 8. Dezember 2017 (es gilt das Datum desPoststempels).Weitere Informationen:Christine KehrerHead of TV/VideoSOS-Kinderdörfer weltweitHermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.Ridlerstraße 55, 80339 MünchenTel.: +49/89/179 14-262Fax: +49/89/179 14-100christine.kehrer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.dewww.sos-kinderdoerfer.tvOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell