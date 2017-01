SOS-Kinderdörfer gegen Abschiebungen nach Griechenland

MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Nichtregierungsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit hat sich gegen die Pläne der Bundesregierung ausgesprochen, Flüchtlinge wieder nach Griechenland abzuschieben. Das Vorhaben sei ein "schlechter Witz", sagte ein Sprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit in München. "Es ist unhaltbar, Flüchtlinge nach Griechenland abzuschieben."

Die Behörden des Landes seien schon jetzt mit den Flüchtlingen überfordert. George Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland, äußerte sich ebenfalls negativ zu den Plänen: "Die Situation in den griechischen Flüchtlingscamps ist extrem schwierig und insbesondere für Kinder lebensbedrohlich", sagte Protopapas. "Viele leben in provisorischen Unterkünften oder Zelten, ohne Strom, warmes Wasser oder Heizung."

