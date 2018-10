SOS-Kinderdörfer eröffnen Schule für 1800 Kinder in Aleppo

--------------------------------------------------------------Mehr Infohttp://ots.de/EasfOB--------------------------------------------------------------Aleppo (ots) - Rund 70 Prozent der Kindergärten und Schulen inAleppo sind im syrischen Bürgerkrieg beschädigt oder zerstört worden,zahlreiche Kinder kennen nur Krieg und haben nie eine Schule besucht.Ziel der SOS-Kinderdörfer weltweit ist es deshalb, ihnen möglichstschnell wieder Zugang zu Bildung zu eröffnen. Jetzt hat dieHilfsorganisation im Osten der Stadt eine Schule wiedereröffnet, dieim Krieg stark zerstört worden war. Nachdem die Gefechte in Aleppo2017 zum großen Teil zum Erliegen gekommen waren, war es möglich, dieSchule zu renovieren. Nach einem Jahr können dort ab sofort 1800Kinder unterrichtet werden. Der Schulbetrieb findet in zwei Schichtenstatt, vor- und nachmittags."Für die Kinder bedeutet Schule unglaublich viel: Sie gibt ihnenHoffnung auf eine Zukunft und ein Stück Normalität in einem Leben,das bisher vor allem aus Gewalt und Zerstörung bestand", sagt LurKatt, Sprecherin der SOS-Kinderdörfer in Syrien. In der schlimmstenPhase des Krieges hätten lediglich 17 Prozent der Kinder in Aleppoeine Grundschule und 26 Prozent eine weiterführende Schule besucht.Die Wiedereröffnung der Schule sei auch ein Signal für vieleFamilien, zurück in ihre Heimatstadt zu ziehen.Pressekontakt:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-259E-Mail: louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell