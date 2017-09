SOS-Fotowettbewerb 2017: Ergreifende Bilder / Gewinnen Sie tolle Preise! (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) -Sie drücken die Schulbank in den Trümmerlandschaften nach einemErdbeben, kauern Arm in Arm auf einer Müllkippe oder geben einfachnur ihrem kleinen Geschwisterchen einen Kuss - Kinder in Krisen- undKriegsgebieten. Die SOS-Kinderdörfer suchen das beste SOS-Foto desJahres und rufen zur Online-Abstimmung auf. Einfach auf der Homepagemitmachen und tolle Preise gewinnen.Eine hochkarätige Jury, in der unter anderem derPulitzer-Preisträger Daniel Etter sitzt, wählte beim"SOS-Fotowettbewerb des Jahres 2017" zwölf Fotos, die das Thema"Bindung und Bildung" besonders passend einfangen. InternationaleProfi-Fotografen haben dafür ihre Aufnahmen aus SOS-Programmen aufder ganzen Welt eingereicht. Die Auswahl der Jury wird ab dem 1.September für drei Wochen unterwww.sos-kinderdoerfer.de/foto-des-jahres vorgestellt.Was Sie tun müssen?Einfach unter www.sos-kinderdoerfer.de/foto-des-jahres durch dieFotogalerie klicken und Ihrem persönlichen Favoriten Ihre Stimmegeben. Und das Beste: Für die Teilnehmer geht es nicht nur um dasGespür für die beste Bildsprache, sondern auch um zehn tolle Preiseim Gesamtwert von 1.000 Euro, gestiftet von CEWE. Das Siegerfoto undalle eingereichten Bilder werden ab dem 9. Oktober im SOS-Büro inBerlin ausgestellt (Gierkezeile 38).Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerMedienkommunikationSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell