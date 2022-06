SOPHiA GENETICS bringt in Zusammenarbeit mit IDIBAPS eine neue Lösung auf den Markt, um die Behandlung chronischer lymphatischer Leukämie zu verbessern

Boston und Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) -SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), das Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) aus Barcelona und das spanische Unternehmen Diagnóstica Longwood gaben heute auf dem Kongress der European Hematology Association in Wien bekannt, dass sie ihr Fachwissen gebündelt haben, um eine neue Lösung für die Chronische Lymphatische Leukämie (CLL) zu entwickeln, die die Behandlung der CLL verbessern soll. Diese Zusammenarbeit wird die große Vielfalt der aktuellen Leitlinienempfehlungen in einer einzigen Anwendung vereinen, die darauf abzielt, die CLL-Charakterisierung und die CLL-Forschungspraktiken in Iberia zu verbessern.SOPHiA GENETICS hat mit der SOPHiA DDM™ Plattform bereits die Analyse von einer Milliarden genomischer Profile (https://www.sophiagenetics.com/press-releases/sophia-genetics-hits-milestone-of-one-million-genomic-profiles-analyzed-by-the-sophia-ddm-platform/) ermöglicht, darunter eine beträchtliche Anzahl onko-hämatologischer Erkrankungen wie akute myeloische Leukämie und Lymphome. Die Plattform berechnet eine Vielzahl von genomischen Varianten, die benötigt werden, um die Algorithmen des maschinellen Lernens zu verfeinern, damit seltene und schwierige Fälle genau erkannt werden können. Die wachsende Zahl von Benutzern der SOPHiA DDM™-Community kann sich austauschen und auf Erkenntnisse zugreifen, indem sie die relevanten Signale aus dem Rauschen herausfiltert, was letztlich Zeit spart und hilft, besser informierte Entscheidungen zu treffen.Die neue CLL-Lösung ermöglicht Fortschritte bei der Erforschung der chronischen lymphatischen Leukämie durch Genomanalyse. Dies könnte zu einer besseren Erkennung der Krankheit führen, die 25-30 % aller Leukämiefälle in den westlichen Ländern ausmacht und jährlich mehr als 100.000 Menschen weltweit betrifft[1], und letztlich die Patientenversorgung verbessern. Dank der SOPHiA DDM™ Plattform und IDIBAPS können Hämatopathologen jetzt auf Richtlinien für den Mutationsstatus von TP53, Immunglobulin (IG)-Gen-Rearrangements und deren somatischen Hypermutationsstatus zugreifen, und profitieren gleichzeitig von der Identifizierung von 23 CLL-spezifischen Genen für SNVs, InDels und CNVs, einschließlich NOTCH1, SF3B1, ATM, IGLV3-21, BTK, PLCG2, BCL2, del13q14 und Trisomie 12, alles in einem einzigen NGS Workflow.Die neue CLL-Lösung wird in Spanien bereits routinemäßig eingesetzt. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen im ganzen Land und in Lateinamerika über die Vertriebskanäle von Diagnóstica Longwood.„Wir sind stolz darauf, mit einigen der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Erforschung der chronischen lymphatischen Leukämie auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Kombination von fortschrittlicher Datenanalytik mit neuen CLL-Strategien die Möglichkeiten der datengesteuerten Medizin voranbringen kann", sagte Lara Hashimoto, Chief Business Officer bei SOPHiA GENETICS.„Es ist eine große Genugtuung zu sehen, wie wir dank der Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS und Diagnóstica Longwood in der Lage sein werden, die relevanten Informationen, die seit so vielen Jahren in der CLL-Forschung gewonnen wurden, mit einem einfachen und robusten Assay in die klinische Praxis zu transferieren", sagte Elías Campo, Hauptprüfarzt und Direktoren von IDIBAPS.Informationen zu SOPHiA GENETICSSOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich für die Etablierung der datengesteuerten Medizin als Standard in der Versorgung und in der biowissenschaftlichen Forschung einsetzt. Es ist der Entwickler der SOPHiA DDM™-Plattform, einer Cloud-basierten SaaS-Plattform, die in der Lage ist, Daten zu analysieren und Erkenntnisse aus komplexen multimodalen Datensätzen und verschiedenen diagnostischen Modalitäten zu gewinnen. Die SOPHiA DDM™-Plattform und die damit verbundenen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen werden derzeit von mehr als 790 Krankenhaus-, Labor- und Biopharmaeinrichtungen weltweit genutzt. Weitere Informationen finden Sie unter SOPHiAGENETICS.COM (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1Kgc9uAg0D9SjStYHCg1qMCTA7fHr_QmCJvuzPLCQZKkFsJQxYjOxvuNDh2bMtqSY_b5S6Astop68AGgF4y4_T0EeMPEDirf1VRCiAfuwzE=), oder auf Twitter (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GWJho5VPsHkb3kloo8zA1vetMM1wFTHGZ0j5yf62Zg0PZhK-Z15axsg7ybH39-4VO83WGq8ahjFsnYAjc9hEog==), LinkedIn (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=IEPEPcupnDWOB_bfmxLu3Himomg4gxnmOLKR_yGq_VKxEj_slvIPXUl3zLxUNpTRnzm3zjEVUpWqJCiJ4W8hVELRtrUGkhmS3vMc1cSUR9c=)und Instagram (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=i_VcaaS2AvU_CD1BsiYPj7pxHwT-aYuvXUeJym6iyT4jSVTcb-qUd5Z_1khTxMrvWhssf4qwn0CaIXAe9Nt5cPgj1eCmPVbwAw_rwOY2Z-0=). Wo andere Daten sehen, sehen wir Antworten.Informationen zu IDIBAPSDas August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS) ist ein biomedizinisches Spitzenforschungszentrum, das sich mit den häufigsten Krankheiten in unserer Umwelt befasst. Es handelt sich um ein öffentliches Konsortium, dem die katalanische Regierung (Generalitat de Catalunya), das Hospital Clínic Barcelona, die Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften der Universität Barcelona und das CSIC-Institut für biomedizinische Forschung in Barcelona angehören.Etwa 1.500 Fachleute sind in hundert Forschungsgruppen organisiert. IDIBAPS betreibt translationale Forschung. Es konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass die Fragen, die sich am Krankenbett stellen, im Labor beantwortet werden, und dass die im Labor erzielten Fortschritte umgehend am Patienten angewendet werden. Mit über 1.200 jährlich veröffentlichten Artikeln ist es das führende biomedizinische Forschungszentrum in Spanien.Informationen zu Diagnóstica Longwood S.L.Diagnóstica Longwood ist ein spanisches Unternehmen, das vor 30 Jahren mit dem Ziel gegründet wurde, die Bedürfnisse von Laborfachleuten zu befriedigen und sich im Laufe der Jahre auf die Molekulardiagnostik spezialisiert hat. Durch Innovation, kontinuierliche Verbesserung und ständiges Engagement für die Integration neuer Technologien hat sich das Unternehmen zu einem führenden Vertriebsunternehmen u.a. in den Bereichen Transplantationsimmunologie, Genetik, Hämatologie, Onkologie und Blutbanken entwickelt und bietet seinen Kunden einen integrierten, personalisierten und effizienten Service. Dank der dynamischen, vielseitigen und hochqualifizierten Mitarbeiter von Diagnóstica Longwood ist es möglich, das Puzzle der Business Excellence zu vervollständigen, was es dem Fachmann ermöglicht, den gesamten Prozess zu optimieren und die besten Ergebnisse zu erzielen. Sein Produktkatalog umfasst führende Marken für Molekulardiagnostik wie SOPHiA GENETICS.Diagnóstica Longwood zeichnet sich durch ein großes Team hochqualifizierter Fachleute aus, die schnell und effizient auf die Bedürfnisse der Kunden im In- und Ausland reagieren. 