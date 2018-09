SOLID Home: Architektur, Design und E-Mobility - ein neues Wohnkonzept im Europaviertel (FOTO)

Frankfurt (ots) -Das Joint Venture aus der Bauwerk Capital GmbH & Co. KG sowie derRed Square GmbH hat heute den Wohnturm SOLID Home im FrankfurterEuropaviertel vorgestellt. Das Immobilienprojekt präsentiert sich miteinem Wohnkonzept, das neben außergewöhnlicher Architektur undzeitgemäßem Design auch nachhaltige Mobilität beinhaltet."Immer mehr Menschen wollen heute in Städten wohnen, ein Ende desUrbanisierungstrends ist nicht in Sicht. Damit wird Wohnen imHochhaus, gerade in den Metropolen, immer attraktiver. Die Bewohnerstellen jedoch hohe Ansprüche an die Infrastruktur, aber auch anArchitektur, Ausstattung, Design und Wohnkomfort sowie Mobilität. DasVerständnis von SOLID Home fußt auf einem ganzheitlichen Konzept,welches den Bedürfnissen von heute gerecht wird", erklärt JürgenSchorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk Capital."Offensichtlich mit gutem Erfolg: 60 Prozent der Wohnungen sindbereits verkauft. Das zeigt uns, dass diese Art des urbanen Wohnensan Attraktivität gewinnt", fügt Schorn hinzu.Rund 200 Eigentumswohnungen auf 21 Stockwerken und einerGesamtwohnfläche von insgesamt 15.250 Quadratmetern wird das 66 Meterhohe Gebäude von SOLID Home bieten. In der zweiten Hälfte 2020 wirdes bezugsfertig sein. Die vier Untergeschosse, von denen zwei bereitsweitgehend fertiggestellt sind, gehen bis zu zwölf Meter unter dieErde. "Ab Anfang Dezember beginnen wir mit der Errichtung derObergeschosse. Ab diesem Zeitpunkt wächst das Gebäude im Durchschnittum zwei Etagen pro Monat. Natürlich ist ein Hochhaus immer einebesondere Herausforderung, aber wir sind im Zeitplan. Ich habe keineZweifel daran, die Wohnungen pünktlich an die Käufer übergeben zukönnen", kommentiert Gerald Tschörner, Geschäftsführer von Red Squareden Baufortschritt.Charakteristisch für SOLID Home ist die markante Architektur, dieKaskadenform der Terrassen. Auch Matthias Koch, Leiter desFrankfurter Büros bei KSP Jürgen Engel Architekten, aus deren Federder Entwurf für die Immobilie stammt, ist überzeugt, dass dievertikale Verdichtung eine Antwort auf die steigende Nachfrage imurbanen Raum sein kann. "Wohnhochhäuser bieten viel Raum auf wenigGrundfläche, sie müssen aber sensibel in den städtebaulichen Kontextintegriert werden. SOLID Home entwickelt sich aus einer geschlossenenBlockrandbebauung vertikal aus seiner Nachbarschaft heraus undschafft durch eine Staffelung der Etagen den Brückenschlag zwischenniedriger Bebauung und Hochhaus.", so Koch.Laut Jürgen Schorn müssten zukunftsfähige Wohnimmobilien denNutzern einen Mehrwert bieten. Dies wird bei SOLID Home nicht nurmittels durchdachter Freiraumplanung - neben Loggien, Balkonen oderTerrassen steht den Bewohnern auch ein begrünter Innenhof zurVerfügung -, sondern auch durch die sinnvolle Grundrissgestaltung unddie hochwertige Ausstattung im Inneren der Immobilie sowie einumfangreiches Servicepaket umgesetzt.Dazu gehört auch die Ausrichtung auf nachhaltige Mobilität. "UnserVerständnis einer zukunftsweisenden Wohnimmobilie ist eines, daszeitgemäße Mobilität mitdenkt. Auf Basis einer sorgfältigen Analysehaben wir ein Mobilitätskonzept entwickelt, das alle Bedürfnisse derzukünftigen Bewohner abdeckt," erklärt Schorn. Besonderes Highlightist dabei die Kooperation mit dem Münchner Premiumhersteller vonE-Scootern, der Bewohnern von SOLID Home mit der elektrischenNeuauflage des Rollerklassikers Schwalbe eine weitere Alternative derFortbewegung bietet. "E-Roller stellen eine aus unserer Sicht idealeLösung dar, da sie nicht nur emissions- und geräuscharm sind, sondernauch viel mehr Flexibilität und Spaß im Stadtverkehr bieten. ModerneWohnprojekte müssen heute auf nachhaltige Fortbewegungsmittel setzen.SOLID Home ergänzt unsere Vision von urbaner Mobilität perfekt. Daherist es auch das erste Wohnprojekt, mit dem wir eine Kooperation indieser Form umsetzen," sagt Daniele Cesca, Pressesprecher bei GOVECS.SOLID-Home-Kunden können ihre E-Schwalbe im Internet nach eigenenWünschen konfigurieren, bekommen sie dann fahrbereit frei Hausgeliefert und erhalten eine kostenlose Einweisung durch dasGOVECS-Serviceteam. Zum exklusiven SOLID-Home-Starter-Kit gehörenaußerdem ein Helm und ein Schlüsselanhänger. Für die jährlicheInspektion oder Reparaturarbeiten kommt die mobile Werkstatt zumKunden nach Hause. Sollte die Reparatur länger dauern, wird einErsatzfahrzeug gestellt.Neben dem Angebot rund um die E-Schwalbe schließt dasMobilitätskonzept auch eine Tiefgarage mit 142 PKW-Stellplätzen und37 Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie fünfCar-Sharing-Fahrzeuge des Anbieters stadtmobil Rhein-Main mit ein,die dank Key-Management-System 24/7 Stunden zur Verfügung stehen."Jeder vierte Parkplatz in SOLID Home ist mit einerElektroladestation ausgestattet und wir stellen schon jetzt einedeutliche Nachfrage fest. Das zeigt, dass wir mit der Verbindung voninnovativem Wohnen und nachhaltiger Mobilität auf dem richtigen Wegsind", so Gerald Tschörner. Zudem gibt es 239 Stellplätze fürFahrräder und Lademöglichkeiten für E-Bikes.Weitere Besonderheiten von SOLID Home sind darüber hinaus dergroße Lobbybereich, der für die Bewohner auch Begegnungszone seinsoll, ein Concierge-Service sowie kuratierte Interior- undKüchenpakete der Kooperationspartner MORGEN Interiors und SieMaticfür die Wohnungen.BAUFELD 26 NORD PROJEKTGESELLSCHAFT MBHDas Projekt SOLID Home ist ein Gemeinschaftsprojekt der BauwerkCapital GmbH & Co. KG und der Red Square GmbH. In dieserPartnerschaft vereinen sich langjährige Erfahrung und gemeinsamesVerständnis zu einem Mehrwert. Das gebündelte Know-how beider Partnermacht SOLID Home zu einer Immobilie, die Qualität und Sicherheitbietet. Bauwerk Capital ist für die Produktentwicklung, das Marketingund die Vermarktung zuständig und offeriert kundenorientierteBeratung in allen Erwerbs- und Architekturfragen. Red Squareverantwortet den Bereich Projektmanagement und die organisatorischeBetreuung und Abwicklung der Baustelle.BAUWERK CAPITALBauwerk ist einer der führenden Projektentwickler sowie Beraterund Vermarkter hochwertiger und designorientierter Neubauprojekte inMünchen, Berlin und Frankfurt. Das Leistungsportfolio der beidenGeschäftsfelder Bauwerk Development und Bauwerk Capital erstrecktsich über die verzahnten Bereiche Projektentwicklung,Produktmanagement-Architektur, Marketing-Kommunikation und Vertrieb.In der Vermarktung hat Bauwerk Capital seit 2010 knapp 1.000Neubauwohnungen mit rund einer Milliarde Euro Verkaufsvolumenerfolgreich platziert. Mit dem 2018 gegründeten GeschäftsbereichBauwerk Development stärkt das Unternehmen seine Positionierung alsProjektentwickler. Es steht zudem als Joint Venture-Partner oderDienstleister für Grundstückseigentümer, Investoren undImmobilienentwickler zur Verfügung. Das Unternehmen mit Hauptsitz inMünchen wurde im Jahr 2002 gegründet und ist mit Niederlassungen inBerlin und Frankfurt vertreten. _ .bauwerk.deRED SQUARERed Square entwickelt seit mehr als 15 Jahren Immobilien und istspezialisiert auf die Realisierung qualitativ hochwertiger Gebäudeund Gebäudeensembles in Frankfurt am Main und im Rhein-Main-Gebiet,mit Kooperationen unter anderem in Wien, Hamburg und Berlin. DasSpektrum des Unternehmens reicht von Büro- und Wohnimmobilien sowieGewerbeparks bis hin zu Hotels. Die ganzheitliche Projektbetreuung -von der Konzeption über die bauliche Umsetzung bis hin zurVermarktung und Vermietung der Objekte - zugeschnitten auf dieAnforderungen von Mietern und Investoren, sowie das Management derObjekte, ermöglicht Red Square die Betrachtung allerLebenszyklusphasen der Immobilien. _ .red-square.deKSP JÜRGEN ENGEL ARCHITEKTENMit vier nationalen Büros sowie dem internationalen Standort inPeking, China, betreut KSP Jürgen Engel Architekten im In- undAusland ein breites Spektrum von Planungs- und Bauaufgaben.Schwerpunkte des Büros sind Hochhaus- und Bürogebäude, Wohnungsbauund der Umbau bestehender Gebäude. Eine hohe Qualität in Entwurf undAusführung ist kennzeichnend für die Projekte des Architekturbürosmit weltweit über 250 Mitarbeitern. Eine Architektur, die vomMenschen her gedacht, wirtschaftlich und wandlungsfähig ist, gehörtzum Leitbild des Büros, das mit zahlreichen Architekturpreisenausgezeichnet wurde. _ .ksp-architekten.deGOVECSDie GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern inEuropa und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbaneMobilität. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen"Made-in-Europe"-Produkten für internationale Sharing-Plattformen undauf maßgeschneiderten Konzepten für die schnell wachsendeDelivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform HappyScootervertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarkenPrivatkundensegment. Das GOVECS-Produktportfolio umfasst derzeitE-Scooter der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T. _ govecs.comPressekontakt:Bauwerk Capital GmbH & Co. 