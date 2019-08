SOLARWATT kooperiert mit Immobilienkonzern Vonovia

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Dresden (ots) - Megawatt-Projekt für SOLARWATT: DerPremiumanbieter für Photovoltaik-Komplettsysteme unterstützt das"1.000 Dächer"-Programm von Vonovia und liefert schlüsselfertigePV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als einem Megawatt andas größte deutsche Wohnungsunternehmen. In der sächsischenLandeshauptstadt wurden bereits an acht Vonovia Standorten 27Wohngebäude mit PV-Modulen von SOLARWATT versehen. Ab Ende Augustsollen mehr als 90 weitere Dächer mit Solaranlagen bestückt werden.In den kommenden Jahren will das Bochumer DAX-Unternehmendeutschlandweit mindestens 1.000 Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagenausstatten.Die Planungen über die Installation der Photovoltaik-Anlagenlaufen seit April dieses Jahres. SOLARWATT-Geschäftsführer DetlefNeuhaus begrüßt, dass Vonovia ab sofort vermehrt auf Solarstrom bauenwill: "Der Klimawandel lässt sich nur eindämmen, wenn alleBeteiligten umdenken und ihren Teil dazu beitragen, die Energiewendemit aller Kraft voranzubringen. Bisher waren Photovoltaik-Anlagen javorrangig auf Einfamilienhäusern zu finden. Wir freuen uns sehr, dassVonovia jetzt als erstes großes Wohnungsunternehmen in Deutschlandein Zeichen setzt und auch bei Mietshäusern Solaranlagen integriert.""Wir haben eine 3D-Simulation über einen Großteil unsererDachflächen durchgeführt und zunächst mehr als 5.000 besonders gutgeeignete Dächer identifiziert. Diese bisher ungenutzten Dachflächenbieten großes Potenzial für nachhaltige Energiegewinnung. SeitJahresanfang führen wir Begehungen vor Ort durch, bei denen wir dieEignung dieser Gebäude überprüfen", erklärt Rafael Wilke, TeamleiterPhotovoltaik bei Vonovia, den Prozess.Bildmaterial finden Sie unter: http://bit.ly/SOLARWATT-VonoviaÜber SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT fürPremiumqualität aus deutscher Herstellung. Internationale GlobalPlayer wie BMW i, Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler,der weltweit rund 380 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Informationen:www.solarwatt.dePressekontakt:Nadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49-351-8895-213Mobil: +49-162-1058847Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell