SOLARWATT erweitert seinen Vertrieb

Dresden (ots) - SOLARWATT, europäischer Marktführer beiGlas-Glas-Modulen und einer der größten Hersteller von Stromspeichernweltweit, baut seinen Vertrieb aus. Carsten Pattberg, ehemaliger VicePresident Sales bei SolarWorld wechselt in gleicher Funktion vomRhein an die Elbe. Pattberg war bei SolarWorld für die RegionenEuropa, Naher Osten, Afrika und Asien zuständig und hatte dieinternationalen Vertriebsstrukturen auf- und ausgebaut. Weitere neueVertriebsmitarbeiter sollen folgen."Wir möchten die wachsende Nachfrage nach Photovoltaik mit einernoch intensiveren Vertriebsarbeit beantworten. Dafür entwickeln wiruns kontinuierlich weiter", so Detlef Neuhaus, Geschäftsführer vonSOLARWATT. "Wir freuen uns, dass wir mit Carsten Pattberg einen soerfahrenen Vertriebsexperten gewonnen haben. Und wir sind stolzdarauf, dass SOLARWATT als Arbeitgeber eine so positive Ausstrahlunghat, dass wir bereits verschiedene Fachleute von SolarWorld für unsbegeistern konnten.""Der Aufgabe, den Erfolg der SOLARWATT GmbH in meiner neuenPosition vertrieblich weiter auszubauen, trete ich mit Freude undRespekt entgegen" kommentiert Carsten Pattberg seinen Wechsel zumsächsischen Premiumanbieter. "Wir werden gemeinsam an der stetigenErhöhung des Kundennutzens in unseren Märkten und Segmenten arbeitenund unsere anspruchsvollen Wachstumsziele weiter ehrgeizigverfolgen."Bereits im vergangenen Monat hatte SOLARWATT seineVertriebsorganisation ausgeweitet. Mit Felix Bräuer und Sven Schwarzwechselten zwei Eigengewächse des Unternehmens in neue Funktionen.Felix Bräuer übernimmt das Amt des Vice President Sales DACH, SvenSchwarz ist neuer Vice President Sales Support. Mit der Ausweitungseines Vertriebs reagiert der sächsische Mittelständler u. a. auf diesteigende Anzahl seiner Premium Partner. Bräuer und Schwarz werdensich insbesondere um die Betreuung dieser Fachpartner kümmern.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt undüberzeugen durch Premiumqualität. Seit mehreren Jahren kooperierenBMW i, Bosch und E.ON mit dem Mittelständler, der mittlerweileinternational mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens Secker BrunoMedia GmbHMartinsstraße 1755116 Mainz Telefon: +49-6131-93028-33Mail: secker@brunomedia.deNadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49-351-8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell