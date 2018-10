SOLARWATT-Indach-Modul gewinnt German Design Award 2019

Dresden (ots) - Der Rat für Formgebung zeichnet SOLARWATT für seinIndach-Solarmodul EasyIn mit dem German Design Award 2019 aus. DasGlas-Glas-Modul, das normale Dachziegel ersetzt, wurde in derKategorie "Excellent Product Design" zum Award Winner gekührt. "AlsPremium-Hersteller wollen wir unseren Kunden mehr bieten alstechnisch ausgereifte Produkte, beispielsweise in puncto Design.Immer mehr Hausbesitzer setzen auf das Besondere und legenzunehmenden Wert auf Ästhetik", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer DetlefNeuhaus.Das dachintegrierte Solarmodul EasyIn überzeugte die Juryallerdings nicht nur durch sein Design - auch sein besondererZusatznutzen spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Wer einenHaus-Neubau oder eine Dachsanierung plant, für den ist EasyIn eineressourcenschonende Alternative zu einer Aufdach-Solaranlage. DieModule werden anstelle der herkömmlichen Dacheindeckung direkt aufdie Dachlatten montiert. Für diese Dachfläche müssen keine Dachziegelangeschafft werden. "Unsere Indachmodule sind nicht nur ästhetisch,sie sind auch extrem langlebig und erzeugen für viele Jahrzehntezuverlässig sauberen Solarstrom. Wenn man dadurch gleichzeitig denGeldbeutel und die Umwelt schont - um so besser", so Neuhaus.Die Solar-Dachziegel von der Größe eines Standard-Solarmodulswerden seit 2011 hergestellt, seit 2017 in der bewährten,hochrobusten Glas-Glas-Variante. Als Strom erzeugende Dacheindeckungergänzen sie das Produktportfolio sowohl von Elektroinstallateurenals auch von Dachdeckern, die besondere Kundenwünsche bedienenwollen.Zweite Auszeichnung in Folge für SOLARWATTDer Rat für Formgebung prämiert zum zweiten Mal eine Produktlösungdes Dresdner Photovoltaik-Systemanbieters: Bereits im Juni wurde derSOLARWATT-Batteriespeicher MyReserve mit dem German Innovation Award2018 ausgezeichnet.Der German Design Award wird seit 2012 vergeben und zählt zu denanerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Jährlich prämiert diehochkarätig besetzte Jury spannende Einreichungen aus dem Produkt-und Kommunikationsdesign, die alle auf ihre Art wegweisend in derinternationalen Designlandschaft sind. Die feierliche Preisverleihungdes "German Design Awards 2019" findet am 8. Februar 2019 im Rahmender Messe "Ambiente" in Frankfurt statt.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist Europas führender Hersteller von Photovoltaiksystemen.Das Unternehmen ist europäischer Marktführer beiGlas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT fürPremiumqualität aus deutscher Herstellung. Internationale GlobalPlayer wie BMW i, Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler,der weltweit rund 350 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinsstraße 1755116 MainzTelefon: +49-6131-93028-33Mail: secker@brunomedia.deNadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49-351-8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell