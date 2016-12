"SOKO Wien" erstmals in Spielfilmlänge im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Serienkiller beschäftigt Major Ribarski (Stefan Jürgens),Oberstleutnant Helmuth Nowak (Gregor Seberg), GruppeninspektorinPenny Lanz (Lilian Klebow) und Oberst Otto Dirnberger (DietrichSiegl) in "Wir sind viele". Die erste "SOKO Wien"-Folge inSpielfilmlänge zeigt das ZDF am Donnerstag, 29. Dezember 2016, 20.15Uhr.Oberstleutnant Helmuth Nowak spielt mit dem Gedanken, die SOKO zuverlassen. Der Grund ist Staatsanwältin Eva Winkler (PatriciaAulitzky), die mit seinem Kollegen Carl Zukunftspläne schmiedet. UndNowak ist selbst in die attraktive Frau verliebt. Die beidenPolizisten geraten deshalb aneinander. Wegen ihres aktuellen Fallsmuss das SOKO-Team jedoch eng zusammenarbeiten: Ein Serienmördertreibt in der Donaustadt sein Unwesen. Die einzige Spur, die sich wieein roter Faden durch die Ermittlungen zieht, ist einBuchstaben-Kürzel, das der Täter in die Haut seiner Opfereingebrennt. Kurz darauf wird Eva Winkler entführt. Es scheint sichbei dem Entführer um denselben Täter zu handeln.Bei ihren Ermittlungen wird die Spezialeinheit der WienerKriminalpolizei wieder von Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck(Maria Happel) und Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), dem Chef derSpurensicherung, unterstützt.Regisseur Sascha Bigler inszenierte den 90-minütigen Fall. Er istauch Autor der 150. Folge der ZDF-Krimiserie, die im Januarausgestrahlt wird: Am Freitag, 20. Januar 2017, 18.00 Uhr, klärt die"SOKO Wien" in der Folge "Pratermelodie" einen Leichenfund imbekannten Wiener Freizeitpark auf.http://fernsehfilm.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://www.facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sokowienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell