SOKO Tierschutz deckt kriminelles Netzwerk in Fleischbranche auf / Profit und systematische Tierquälerei mit kranken Milchkühen / Zwei Schlachthöfe geschlossen (FOTO)

Stendal/München (ots) -Hinter der Fassade der Landmetzgerei Matthias Blohm in Schönhausenbei Stendal dokumentierten Tierschützer grausame Vorgänge. KrankeTiere wurden per Seilwinde in den Tod gezogen, per Gabelstapler umhergeschleift, brutal verprügelt und mit Elektroschockern misshandelt.Der Schlachthof ist ein Beispiel für ein Netzwerk, das sich auf"downer"-Tiere aus der Milchindustrie spezialisiert hat. SOKOTierschutz recherchierte bundesweit und es gelang zweiSchlachtbetriebe und zahlreiche involvierte Viehhändler zu enttarnen.Das Fleisch wird an einen polnischen Fleischkonzern, einebayerische Fleischfirma und an Metzgereien der Umgebung verkauft. Inder Branche spricht man von Industriefleisch oder dem Fleisch "blauerKühe". Es landet in Wurst, Burgern, Kebab und verarbeitetenProdukten.Die deutsche Milchindustrie produziert im Jahr zehntausendesogenannte "downer". Die Turbokühe haben ein Ablaufdatum und schonnach 5 Jahren sind diese Tiere fertig. Sie können kaum noch stehen,brechen zusammen oder fressen nichts mehr. Diese Tiere müssten erlöstwerden. Da sowohl die Notschlachtung als auch der Abdecker Geldkosten, wird man kreativ und transportiert die Tiere quer durchDeutschland zu den nur Insidern bekannten Schlachthöfen.SOKO Tierschutz hat Strafanzeige gegen die Beteiligten erstattetund kooperiert mit den Behörden. Die Behörden sind aber auch Teil desProblems, denn an 16 Tagen des versteckten-Kamera-Einsatzes ließ sichkein Kontrolleur blicken. Die Kontrollen werden gerne angemeldet undman ist mit den Überwachern per Du."Unsere Forderung ist ein kompletter Umbau der Überwachung undKonsequenzen der Verbraucher. Denn jeder, der Milch konsumiert, hatTeil am Schicksal der Downer-Kühe." sagt Friedrich Mülln von SOKOTierschutz.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Presse und Bildmaterial 0151-10543834 // 0171-4493215Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V, übermittelt durch news aktuell