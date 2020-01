SOKO Tierschutz begrüßt konsequentes Vorgehen gegen das Tierversuchslabor LPT / Staat entzieht Todeslabor die Betriebserlaubnis

Hamburg/Hannover/Kiel (ots) - Hunde und Katzen kommen frei. Jetzt ist Hamburgund Kiel am Zug. Nach Aufdeckung von Tierquälerei, Manipulationen an Studien undden größten Protesten der deutschen Tierschutzgeschichte zieht das LandNiedersachsen den Schlussstrich. Die Bilder von verblutenden Hunden, Katzen imMüllsack und Gewalt gegen Affen schockierten die Menschen weltweit. Das Laborverlor heute die Betriebsgenehmigung, der Chef und Verantwortliche gilt alsunzuverlässig. Verbliebene Tiere werden dem Tierschutz übergeben. "Eineinzigartiger Vorgang und ein fantastischer Erfolg des friedlichen Widerstandesgegen die grausamen und sinnlosen Tierversuche", erklärt Friedrich Mülln vonSOKO Tierschutz.Schon bisher konnten 50 Katzen und zahlreiche Hunde gerettet werden. Die letzten96 Hunde werden in Kürze folgen. Für die Affen kam jede Rettung zu spät. Siewurden an einen niederländischen Versuchstierhändler verkauft. Insgesamt werdengut 200 Tiere freikommen. Da das LAVES und der Landkreis Harburg seinen Jobgemacht hat, liegt der Ball nun bei Schleswig-Holstein. Wir erwarten uns von dendortigen Behörden, die anderen zwei Tierversuchslabore des LPT in Neugraben(Hamburg) und Löhndorf (SH)ebenfalls zu schließen. Auch von dort berichtetenehemalige Mitarbeiter von Quälerei und manipulierten Studien. SOKO Tierschutzerstattete vor zwei Wochen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen im LPT Laborin Schleswig-Holstein. Eine Zeugin berichtete, dass dort Kaninchen ohne Grundunter Todesqualen sterben mussten, weil die Betäubungsmittel nicht ausreichendverabreicht wurden und bei einer Studie die hohe Sterberate von Ratten durch dieSubstanz vertuscht wurde. Es kann nicht sein, dass jemand, der als Risiko fürMensch und Tier eingestuft wird, jetzt einige Kilometer weiter in Hamburg undSchleswig-Holstein auf die Tiere losgelassen wird, so der SOKO TierschutzSprecher.Die Tierrechtsorganisation erwartet von der Politik eine Kehrtwende in SachenTierversuche. Denn die schrecklichen Zustände waren lange unentdeckt gebliebenund das System Tierversuch mit allen Folgen für Mensch und Tier ist außerKontrolle. "Wir fordern von der Politik die Kontrollen der Tierlabore massiv zuverstärken, nur noch Personal mit abgeschlossener Ausbildung zu erlauben unddass alle Versuche genehmigt werden müssen.Deutschland braucht einen klaren Fahrplan zum kurzfristigen Ausstieg aus denTierversuchen. Tierversuche sind sinnlos, teuer, gefährlich und grausam. Bisherwerden Tierlabore nur alle paar Jahre, häufig mit Voranmeldung kontrolliert unddie umstrittenen Giftigkeitstest müssen nicht einmal überprüft oder imEinzelfall genehmigt werden.Pressekontakt:SOKO Tierschutz e.V.Pressekontakt: 0151-10543834presse@soko-tierschutz.orgBildmaterial ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110736/4494847OTS: SOKO Tierschutz e.V.Original-Content von: SOKO Tierschutz e.V., übermittelt durch news aktuell