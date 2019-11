Die SOCOTEC-Gruppe ebnet den weg für die digitalisierung der branche und erweitert ihre BIM-lösungen in Deutschland

Paris (ots/PRNewswire) - Die SOCOTEC-Gruppe - eine mit 900 Mio. EUR Umsatzweltweit führende Gruppe in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Zertifizierungund Industrieausrüstungen - führt in Deutschland ihre BIM-Lösungen ein.Grundlage ist eine Marktnachfrage nach stärker digitalisierten Lösungen in denBereichen Bau und Infrastruktur. Das Unternehmen expandiert in zweierleiHinsicht: Neben dem Erwerb von Vidaris im August (einem großen Unternehmen mitSitz in New York, das auf technische Beratung bei komplexen Gebäudenspezialisiert ist) entwickelt SOCOTEC inzwischen weltweit Lösungen zurModellierung von Gebäudeinformationen. In Deutschland erwirtschaftet dasUnternehmen einen Umsatz von 85 Mio. EUR an 25 Standorten mit 750 Mitarbeitern.Die entwickelten BIM-Lösungen werden der Branche auf der renommierten BIM WORLDMesse in München am 26. und 27. November 2019 vorgestellt.Die Bau- und Infrastrukturbranche durchlaufen eine Revolution, da BIM (BuildingInformation Modeling) durch die Digitalisierung von Gebäuden, Bezirken, Städtenund Infrastrukturen stark wächst.Die Digitalisierung von Baumodellen ermöglicht es Eigentümern, Bauherren undInvestoren, höhere Zuverlässigkeit, Produktivität, Qualität, Sicherheit fürMenschen, Überwachung und Instandhaltung der Vermögenswerte anzubieten.Mit 10 Prozent ihrer Gebäudesteuerungstätigkeit durch BIM in der technischenBaukontrolle in Frankreich ist die SOCOTEC-Gruppe ein führendes Unternehmen mithoher Innovationskraft.BIM-Lösungen können über den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojektsimplementiert werden. Von der Strategie bis zum Betrieb kann jeder Schrittabgedeckt werden. Dazu zählen:- Sicherstellung der zukünftigen Anlagenleistung (technischeKontrolle, Sicherheitsinspektion, Prüfung, Wartung,Datenmanagement, ...).- Sicherung der Investitionsrendite für das Immobilienmanagement(BIM-Strategie, BIM-Managementsystem, Audit von Struktur undModellinhalt, BIM-Beratung in jeder Phase inklusiveInteressengruppen und Investoren).- Unterstützung und Durchführung von Schulungen zur Entwicklung vonBIM-Fähigkeiten bei Auftragnehmern und Managern des Bauprojekts.- Entwicklung zukünftiger Standards durch einenBIM-Zertifizierungsansatz, auf den Unternehmen und Menscheninnerhalb eines Projekts gleichermaßen vertrauen können.Hervé Montjotin, CEO der SOCOTEC-Gruppe, bestätigt: "Unsere Aufgabe ist es, alsvertrauenswürdiger dritter Partner die Implementierung von Building InformationModeling entlang des Lebenszyklus des Bauprojekts zu übernehmen. Wenn BIM zuBeginn eines Projekts berücksichtigt wird, gewährleisten wir die Integrität derVermögenswerte und stärken das Vertrauen der Stakeholder.So kann die zukünftige Performance auf mehreren Stufen überwacht werden: zuersttechnisch, dann auch finanziell und schließlich wirtschaftlich. Darüber hinaussind auch Umwelt, Sicherheit von Menschen und Vermögenswerten sowie dieReputation wichtiger Themen. In den Bereichen Bau und Infrastruktur ist SOCOTECsowohl Pionier als auch Marktführer. Auch in der Industrie haben wir für unserenKunden SEGRO kürzlich BIM-Lösungen in einer Logistikanlage von 63.000m2implementiert".Ludger Speier, Leiter der deutschen Plattform der SOCOTEC-Gruppe, ergänzt:"Deutschland ist stark in den Bereichen Bau und Infrastruktur. Dabei dieDigitalisierung ist eine Herausforderung, der sich großen Baukonzerne stellenund sie in ihre Bauprojekte integrieren müssen. Die Industrie hat einigeFortschritte gemacht, da die Automatisierung überall zum Standard wird. UnserPortfolio anBIM-Lösungen innerhalb der SOCOTEC-Gruppe bringt Mehrwert für unsere Kunden undhilft ihnen Qualität und Produktivität zu steigern. Bei ZPP und Canzler,Unternehmen der SOCOTEC-Gruppe in Deutschland, verfügen wir über eine großeErfahrung mit BIM im Infrastruktur- und Immobilienbereich. Jede Infrastruktur,jedes Gebäude und jede Ausstattung sollte in naher Zukunft "BIM-gesteuert" sein.Das ist ein öffentlicher Trend."In Deutschland setzen zum Beispiel das Projekt FRAPORT (Flughafen Frankfurt) unddie Deutsche Bahn (Hannover Hauptbahnhof) auf BIM-Lösungen der Ingenieure vonSOCOTEC (insbesondere unter Beteiligung von Canzler und ZPP). Alle unsereBIM-Lösungen sind technisch über den gesamten Projektlebenszyklus desAnlagenbaus integriert.SOCOTEC Deutschland und die SOCOTEC-Gruppe werden am 26. und 27. November 2019auf der BIM WORLD in München sein.Erfahren Sie mehr über BIM auf unserer Webseite unter:https://www.socotec.com/en/assure-your-projects-in-bim-modeÜber die SOCOTEC-GruppeDie SOCOTEC-Gruppe, unter der Leitung von Hervé Montjotin, hat sich in ihremmehr als 60-jährigen Bestehen den Ruf als vertrauenswürdiger Partner erworben,der Unternehmen in den Bereichen Qualität, Gesundheit, Sicherheit und Umweltunterstützt.Die Mission von SOCOTEC ist es, die Integrität und Leistung von Vermögenswertenund die Sicherheit von Menschen zu gewährleisten. Mit seinen Dienstleistungen inden Bereichen Inspektion und Messung, Unterstützung und Beratung sowie Schulungund Zertifizierung trägt SOCOTEC dazu bei, die Leistung von Unternehmen in allenBranchen zu optimieren, indem es die mit ihren Aktivitäten verbundenen Risikenmanagt. Mit seinem Know-how und seiner Positionierung als langfristiger Partnerunterstützt SOCOTEC seine Kunden während des gesamten Projektlebenszyklus.Als führendes Unternehmen der Bauaufsicht und einer der wichtigsten Akteure imBereich TIC für die Bau- und Infrastrukturbranche erwirtschaftet dieSOCOTEC-Gruppe einen Umsatz von 900 Mio. EUR, dank 200.000 Kunden,Niederlassungen in 25 Ländern, 8.700 Mitarbeiter und über 250 Formen derexternen Anerkennung.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027899/BIM_project_lifecycle_SOCOTEC_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1027900/SOCOTEC_Logo.jpgWeitere Informationen finden Sie unterwww.socotec.comPressekontakt:DEUTSCH: B2P - Philipp Lehmann - Tel. -plehmann@b2p-communications.comENGLISCH oder FRANZÖSISCH: TADDEO - Nicolas Escoulan - Tél. -nicolas.escoulan@taddeo.frWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138906/4446794OTS: SOCOTECOriginal-Content von: SOCOTEC, übermittelt durch news aktuell