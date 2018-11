SNC-Lavalin: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In unserer neuen Analyse nehmen wir SNC-Lavalin unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen". Die SNC-Lavalin-Aktie notierte am 16.11.2018 mit 46,19 CAD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für SNC-Lavalin haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der SNC-Lavalin von 46,19 CAD ist mit -14,73 Prozent Entfernung vom GD200 (54,17 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 49,3 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,31 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der SNC-Lavalin-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: SNC-Lavalin erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (65,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 41,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 46,19 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. SNC-Lavalin erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,05 und liegt mit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Engineering & Construction Svcs) von 34,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SNC-Lavalin auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.