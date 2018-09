SNB warnt vor Risiken bei Postfinance-Eintritt in Hypothekenmarkt

Zürich (awp/reu) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat für den Fall eines Eintritts von Postfinance in den Schweizer Hypothekenmarkt zur Vorsicht gemahnt. Die Versorgung mit Hypothekarkrediten sei ausreichend, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Gleichzeitig seien die Immobilienpreise hoch. "Das heisst, ein Eintritt einer sehr grossen Bank in diesen Markt muss sehr vorsichtig erfolgen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten.