SNB bringt neue 200-CHF-Note im August in Umlauf

Zürich (awp) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) emittiert im kommenden August die neue 200-CHF-Note. Sie werde am 15. August präsentiert und am 22. August in Umlauf gebracht, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Es ist nach der 50er-, 20er- und der 10er-Note die vierte Note der neuen Serie. Laut früheren Angaben folgen dann 2019 noch die neuen 1000-CHF- und 100-CHF-Banknoten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten