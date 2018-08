SNB-Vize: Bereitschaft zu Intervention an den Devisenmärkten bleibt

Zürich (awp) - Die Turbulenzen der türkischen Lira beschäftigen auch die Schweizerische Nationalbank: "Die Entwicklungen in den letzten Tage haben gezeigt, dass die Devisenmärkte weiterhin fragil sind", sagte SNB-Vizedirektor Fritz Zurbrügg am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen 200er-Banknote in Zürich auf eine Journalistenfrage.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten