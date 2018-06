SNB: Saron hat als Referenzzinssatz an Bedeutung gewonnen

Bern (awp) - Der Saron, der nach der Ankündigung der Libor-Einstellung per Ende 2021 zum neuen schweizerischen Referenzzinssatz werden soll, hat bereits an Bedeutung gewonnen. Dies sagte SNB-Direktorin Andréa Mächler am Donnerstag am der SNB-Medienkonferenz in Bern.

Mittlerweile existiere eine auf den Saron basierende Zinskurve, sagte Mächler. Das Volumen im Saron sei zwar noch gering, aber über die letzten Monate stetig angestiegen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten