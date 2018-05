SNB-Präsident: Vollgeld würde Umsetzung der Geldpolitik erschweren

Zürich (awp) - Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), spricht sich in einem Interview mit dem "Tagesanzeiger" (Online, 29.05.) erneut dezidiert gegen die am 10. Juni zur Abstimmung anstehende Vollgeldinitiative aus. Die Initiative und die eingebrachten Vorschläge seien äusserst problematisch, so Jordan.

"Eine Annahme der Initiative würde dazu führen, dass die Umsetzung der Geldpolitik erschwert würde - wie auch das Funktionieren ... Mehr lesen…

