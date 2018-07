SNB: Martin Schlegel wird ins Direktorium berufen

Bern (awp) - Der Bundesrat hat Martin Schlegel an seiner Sitzung vom Mittwoch zum neuen Stellvertretenden Direktoriumsmitglied der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt. Schlegel ist aktuell Leiter der SNB-Niederlassung in Singapur und wird auf den 1. September 2018 sein neues Amt antreten, wie die SNB und der Bundesrat jeweils in separaten Communiqués am Abend mitteilten.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten