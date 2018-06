SNB-Jordan: Indikatoren deuten auf Erholung – Franken bleibt „sicherer Hafen“

Bern (awp) - Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz bleiben gut. Die Erholung habe sich zuletzt wie erwartet fortgesetzt und sei sowohl auf der Nachfrage-, wie auch auf der Produktionsseite breit abgestützt gewesen, sagte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, am Donnerstag an der SNB-Medienkonferenz in Bern.

Und die vorlaufenden Indikatoren deuten laut Jordan auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung hin. So ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten