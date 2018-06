SNB-Chef Jordan: „Viel zu früh“ für Zinserhöhung

Zürich (awp/awp/sda/reu) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) spielt nach eigener Auskunft derzeit nicht mit dem Gedanken, die Zinsen zu erhöhen. "Das ist im Moment viel zu früh", sagte der Präsident der Notenbank, Thomas Jordan, in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview mit CNN Money Switzerland. "Die Situation ist weiterhin fragil, auch was den Wechselkurs betrifft."

Daher habe die SNB bislang ihre lockere Geldpolitik

