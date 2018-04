SNB-Aktionäre erteilen Bankrat an GV Entlastung – Aktionärsanträge abgelehnt

Zürich (awp) - Die Aktionäre der Schweizerischen Nationalbank (SNB) haben am Freitag an der Generalversammlung dem Bankrat Entlastung erteilt und den Finanzbericht 2017 und den Dividendenvorschlag genehmigt. Keine Zustimmung fanden dagegen zwei Anträge aus Aktionärskreisen, welche der Bankrat zur Ablehnung empfahl. Der erste Antrag, welcher das Nationalbankgesetz in Bezug auf die Berechnungsgrundlage der Dividende ändern wollte, wurde mit 93 Prozent abgelehnt.

Bankrats-Präsident

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten