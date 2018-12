SM Energy: Aktienanalyse vom 14.12.2018: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie SM Energy aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wird an der heimatlichen Börse New York am 14.12.2018, 23:21 Uhr, ein Kurs von 14,99 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die SM Energy-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 32,27 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (18,55 USD) ausgehend um 73,98 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält SM Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,79. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von SM Energy zahlt die Börse 20,79 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76,4. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei SM Energy konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält SM Energy auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.