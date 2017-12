SMT Scharf: Mit einem hohen Auftragsbestand in das neue Geschäftsjahr gestartet!

Liebe Leser,

die Ende 2016 einsetzende Belebung der Auftrags- und Umsatzlage hat sich im 1. Quartal fortgesetzt. SMT Scharf ist bereits mit einem hohen Auftragsbestand in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des Auftaktquartals das dreifache Volumen gegenüber dem Vorjahr. Das ist eine stabile Basis für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten. Zwar lag der Umsatz mit 10,6 Mio € unter dem Umsatz des Vorjahresquartals. Der damalige Wert war allerdings durch eine Reihe von Sondereffekten positiv beeinflusst.

Die Märkte in Afrika entwickelten sich überraschend positiv

Das operative Ergebnis (EBIT) war mit 816.000 € ebenfalls geringer. Dieser Rückgang ist vor allem auf geringere sonstige betriebliche Erträge zurückzuführen, die im Vorjahr auch von Sondereffekten positiv geprägt waren. So wurden Rückstellungen aufgelöst, die 2015 im Zuge der Risikovorsorge gebildet worden waren.Der wesentliche Umsatztreiber war Russland, wo eine wachsende Zahl von Aufträgen im Bereich Bahnen akquiriert und abgewickelt werden konnte. Der anteilige Umsatz in diesem Markt stieg um 5,7%. Auf den gesamten Umsatz entfielen damit rund 42% auf Russland.

Überraschend positiv entwickelten sich auch die Märkte in Afrika, während die Umsätze in China um knapp ein Drittel zurückgingen. Auch wenn die wichtigste Volkswirtschaft Asiens wieder Fahrt aufgenommen hat, schreitet die Konsolidierung und Marktbereinigung unter den Bergwerksbetreibern weiter voran. Im Rahmen des Kaufs der Nowilan GmbH wurde das neue Segment Tunnel begründet. Das Geschäft der Gruppe ist seitdem in 3 operative Segmente strukturiert.

