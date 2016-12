SMI und die Aufholjagd

Nicht schlecht, die Aufholjagd, die der Schweizer Leitindex in den letzten Wochen hingelegt hatte. Es hat allerdings nicht mehr ausgereicht, um den Index in Bezug auf die Jahresperformance noch ins Plus zu hieven. Immerhin ist nun eine gute Basis für 2017 erreicht.

